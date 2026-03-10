Размер шрифта
Тысячи известных писателей опубликовали пустую книгу в знак протеста против ИИ

Писатели Кадзуо Исигуро и Ричард Осман подписали пустую книгу против нейросетей
dontstealthisbook.com

Десять тысяч известных писателей, включая Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, опубликовали пустую книгу в знак протеста против искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Guardian.

Писатели протестуют против того, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, используют их работы без разрешения.

Единственным содержанием книги «Не кради эту книгу» является список имен согласившихся принять участие в акции писателей. Экземпляры книги раздадут посетителям Лондонской книжной ярмарки.

К 18 марта правительство Великобритании должно представить оценку экономических последствий, а также обновленную информацию о пересмотре законодательства на фоне недовольства творческих работников тем, как ИИ использует результаты их труда.

Инициатор публикации книги, композитор Эд Ньютон-Рекс, говорит, что индустрия искусственного интеллекта «построена на украденных работах, сделанных без разрешения или оплаты».

«Генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах обучен, и лишает их средств к существованию. Правительство должно защитить творческих работников Великобритании и отказаться легализовать кражу творческих работ компаниями, работающими с искусственным интеллектом», — заявил Ньютон-Рекс.

Издатели также выступят с инициативой лицензирования искусственного интеллекта на Лондонской книжной ярмарке.

В феврале Юрий Башмет высказался о создании классической музыки с помощью ИИ.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Гуфа выпустит книгу.

 
