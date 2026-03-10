Водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови

В Иркутске полицейские задержали сбежавшего с места ДТП водителя, у которого обнаружили рекордное превышение нормы алкоголя в крови. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, во время задержания у мужчины при себе было несколько бутылок горячительного.

«Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — говорится в сообщении.

В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что не помнит момента аварии.

Как отметила Волк, ДТП произошло на улице Ширямова в Иркутске. Виновник аварии проигнорировал дорожный знак, врезался в ехавшую навстречу машину женщины и сбежал с места аварии.

8 марта в городе Магнитогорске Челябинской области водитель влетел в человека на дороге. Уличная камера запечатлела момент, как автомобиль врезается в толпу и сбивает человека. Через несколько секунд к нему подбегают пешеходы.

Ранее россиянам напомнили о наказании за публикацию кадров аварий и ЧП.