Туроператоры вывезли большую часть россиян из Бахрейна

АТОР: российские туроператоры вывезли почти всех туристов из Бахрейна

Российские туроператоры вывезли почти всех туристов из Бахрейна. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров страны (АТОР) в официальном Telegram-канале.

«В Бахрейне, где на момент обострения конфликта находилось около 500 российских туристов, сейчас остались единицы», — сказано в сообщении.

Как поясняют туроператоры, Бахрейн чаще используется как транзитный пункт, поэтому российских туристов было сравнительно немного, следует из сообщения.

Несколько туристов, которые еще ожидают вылета, размещены в отелях за счет властей Бахрейна, добавили в АТОР.

По данным Ассоциации, к вечеру вторника, 10 марта около 90% клиентов туроператоров, находившихся в странах Персидского залива, вернутся в РФ. Речь идет о шести странах региона, поездки в которые сейчас не рекомендованы Минэкономразвития. В АТОР отметили, что около 27 тыс. человек покинут страны региона до конца дня.

Останутся около трех тысяч российских граждан. В основном это туристы, которые бронировали только размещение.

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.