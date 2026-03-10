Размер шрифта
Юрист назвал четыре законных способа отменить штраф за нарушение ПДД

Юрист Русяев объяснил, можно ли отменить штраф, если на камеру не попало лицо
Минтранс России

Отсутствие лица водителя на снимке дорожной камеры, как правило, не отменяет штраф, поскольку ответственность за нарушение ПДД несет не водитель, а владелец авто. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в разговоре c Life.ru.

«Тезис «лица не видно, значит, штраф незаконен» в российском праве неверен», — объяснил эксперт.

Он добавил, что шансы на обжалование штрафа есть в том случае, если на снимке нечетко виден номер транспортного средства, расходятся данные в наличии или отсутствии дорожных знаков или разметки.

Юрист отметил, что собственник также может избежать ответственности, если докажет, что машиной пользовался другой человек или она была угнана. Жалобу необходимо подать в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев обжаловать решение можно через портал «Госуслуги».

До этого автоэксперт Дмитрий Попов напомнил автомобилистам, какие документы должны быть всегда при себе. По его словам, во время поездки в машине должны находиться оригинал водительского удостоверения и СТС. Специалист добавил, что страховой полис, который есть в виде pdf-файла, и медицинскую справку хранить в автомобиле не надо.

Ранее россиянин пытался оспорить штраф за нарушение ПДД, ссылаясь на Долину.

 
