Общество

У россиянки стал гнить живот и появились кисты в груди после операции

Baza: в Калининграде медики забыли бинт внутри пациентки во время операции
Женщине с Дальнего Востока пришлось обратиться к медикам после операции в медцентре Калининграда. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 41-летняя женщина по имени Виктория приехала в учреждение, где врачи за одну операцию сделали ей абдоминопластику, бодилифт, липосакцию и липолифтинг, удалив четыре литра жира.

Спустя пару дней пациентка, которую уже отправили домой, заметила черные пятна на животе и жидкость, которая вытекала из швов. Врач заверил, что такое состояние нормально, так как идет восстановление после вмешательства.

Позже ситуация не улучшилась. Спустя четыре месяца Виктория заметила нитку, и, потянув за нее, достала из живота кусок бинта. Проводившие операцию специалисты заявили, что с такими материалами не работали. В результате ей пришлось сделать вторую операцию.

«Полное обследование выявило множественные осложнения: кисты в груди и жидкостные образования в ягодицах», – сообщается в публикации.

Женщина уже подала в суд на медучреждение и хочет получить компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Ранее мужчина попал в больницу, проснувшись с посиневшей рукой.

 
