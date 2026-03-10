Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В шахте лифта в больнице Адыгеи нашли тело пенсионера, пропавшего перед операцией

Kp.ru: в больнице Адыгеи пожилой пациент упал в шахту лифта и умер
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В шахте лифта клинической больницы в Майкопе в Республике Адыгея нашли тело 69-летнего пациента, который три недели считался пропавшим. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родственников мужчины и СК России.

Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция, однако на хирургический стол он так и не лег. Родственники погибшего считают, что мужчина вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. В результате он упал вниз и скончался от полученных травм. При этом близкие пенсионера не исключают и версии с преднамеренным убийством, поскольку при себе у мужчины было около 50 тысяч рублей, которые пропали.

«Может, это был несчастный случай, а, может, нет», — отметил собеседник газеты.

Тело пенсионера нашли из-за запаха. Другие пациенты и медперсонал начали жаловаться на зловоние рядом с лифтом. По факту гибели мужчины назначили доследственную проверку. Сотрудники СК России устанавливают все обстоятельства трагедии. Лифт при этом временно отключили.

До этого в Москве спасли женщину, упавшую в шахту лифта многоэтажного дома. 45-летняя жительница рухнула со второго этажа и осталась в сознании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. Женщина отделалась переломами руки и ноги.

Ранее пассажирка упавшего в Москве лифта рассказала, что при ударе вывернуло двери кабины.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!