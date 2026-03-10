В Роспотребнадзоре назвали признаки нашествия клещей в России

Снежная и холодная зима не гарантирует, что летом в России можно будет столкнуться с нашествием клещей. Решающее значение в этом вопросе может сыграть погода весной, сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства отмечается, что затяжная зима может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Кроме того, пересыхание водоемов может привести к уничтожению личинок комаров, а значит — прервать их жизненный цикл, что снизит ожидаемый рост популяции.

В Роспотребнадзоре наиболее благоприятными условиями для массовой ранней популяции комаров и выхода клещей может стать теплая и влажная весна.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что этой весной россиян ждет нашествие комаров. Специалисты уверяли, что после снежной и холодной зимы для насекомых наступают идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей. По их мнению, это приведет к увеличению их численности, поскольку в талой воде создается много временных водоемов для личинок. По этой же причине на территории России раньше проснутся клещи.

