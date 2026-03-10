Размер шрифта
Российская пенсионерка отдала мошенникам 22 млн рублей, и это попало на видео

На Амуре пенсионерка обогатила мошенников на 22 млн рублей

На Амуре 62-летняя женщина отдала аферистам десятки миллионов рублей и это попало на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка лжесотрудницы службы доставки, которая убедила женщину из Благовещенска продиктовать код из СМС. После этого пенсионерка получила уведомления об «оформлении доверенности» на ее имя и взломе аккаунта на «Госуслугах».

Затем с ней связались лжеспециалисты портала и «Росфинмониторинга». Под предлогом «аннулирования доверенности и перевыпуска счета» они убедили женщину отправить через приложение более 12 млн рублей на указанные счета.

Позже она по указке злоумышленников сняла наличные и передала их незнакомке, назвавшей пароль «ласточка в небе» — этот момент попал на видео. Деньги предназначались для размещения в «безопасной ячейке». Общая сумма ущерба превысила 22 млн рублей.

Правоохранители установили личность подельницы преступников, ею оказалась 66-летняя москвичка. Она прилетала в Благовещенск, останавливалась в гостинице и после передачи денег вылетела в другой регион. Позже ее задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее замена домофона обошлась российской пенсионерке в 6,2 млн рублей.

 
