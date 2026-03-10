Размер шрифта
В Пакистане из-за войны на Ближнем Востоке перешли на 4-дневную рабочую неделю

В Пакистане перешли на 4-дневную рабочую неделю для экономии топлива
Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан на фоне роста мировых цен на топливо ввел чрезвычайные меры, закрыв все школы и обязав государственный сектор работать четыре дня в неделю. Об этом сообщила газета The Independent.

Премьер-министр Шехбаз Шариф объявил о соответствующих мерах, предупредив, что правительству необходимо сократить потребление топлива и подготовиться к возможным перебоям в поставках, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

В телевизионном обращении Шариф заявил, что школы по всей стране будут закрыты на две недели, университеты и другие высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение на такой же срок.

«В ближайшие два месяца государственные ведомства получат 50-процентное сокращение топливных компенсаций», — сказал он, добавив, что государственные учреждения будут работать только четыре дня в неделю, а половине госслужащих будет предписано работать удаленно.

Кроме того, правительство приостановит эксплуатацию 60% служебного транспорта на два месяца, федеральные министры откажутся от зарплаты, а парламентариям сократят зарплаты на 25%.

На прошлой неделе цены на топливо в Пакистане выросли примерно на 20%, что вызвало длинные очереди на автозаправочных станциях по всей стране.

Ранее россиян предупредили о подорожании зарубежных товаров из-за войны на Ближнем Востоке.

 
