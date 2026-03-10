В Венгрии одобрили заморозку средств, конфискованных у украинского банка

Парламент Венгрии принял законопроект о заморозке конфискованных у украинского «Ощадбанка» денежных средств. Трансляция велась на сайте законодательного собрания.

В публикации отмечается, что предложение поддержали 124 депутата, 28 парламентариев выступили против, девять воздержались.

Законопроект предполагает заморозку средств на территории Венгрии на срок до 60 дней. В это время будет проводиться расследование, которое должно установить происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение конфискованных средств.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В Ощадбанке подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Позднее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера в связи с задержанием сотрудников инкассаторской службы «Ощадбанка».

Ранее в МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов.