Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителя приграничного региона России обвинили в госизмене

ФСБ России: против жителя Белгородской области возбудили дело о госизмене
Пресс-служба ФСБ России

Житель Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что 42-летний мужчина обвиняется в работе на специальные службы Украины. Его завербовали во время пребывания на украинской территории, где фигурант прошел обучение и получил навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

По информации ФСБ, обвиняемый вернулся в Россию в январе 2024 года. Здесь он начал собирать разведывательные данные об объектах в Белгородской, Ростовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

«Действуя по указанию представителей СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru»), фигурант проводил наблюдение за местами проживания военнослужащих ВС РФ (Вооруженных сил России. — «Газета.Ru») и сотрудников силовых ведомств, устанавливал маршруты их передвижения и адреса длительного нахождения», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что мужчина передавал собранные сведения кураторам.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жительницу Запорожской области осудили на 11 лет за госизмену и перевод денег украинским войскам.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!