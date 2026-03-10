Жителя приграничного региона России обвинили в госизмене

Житель Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что 42-летний мужчина обвиняется в работе на специальные службы Украины. Его завербовали во время пребывания на украинской территории, где фигурант прошел обучение и получил навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

По информации ФСБ, обвиняемый вернулся в Россию в январе 2024 года. Здесь он начал собирать разведывательные данные об объектах в Белгородской, Ростовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

«Действуя по указанию представителей СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru»), фигурант проводил наблюдение за местами проживания военнослужащих ВС РФ (Вооруженных сил России. — «Газета.Ru») и сотрудников силовых ведомств, устанавливал маршруты их передвижения и адреса длительного нахождения», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что мужчина передавал собранные сведения кураторам.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жительницу Запорожской области осудили на 11 лет за госизмену и перевод денег украинским войскам.