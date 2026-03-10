Размер шрифта
Автор музыки к «Кавказской пленнице» Зацепин отмечает 100-летний юбилей

Композитор Зацепин отмечает 100-летие
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитору Александру Зацепину сегодня исполняется 100 лет. В Большом театре пройдет концерт «Век Зацепина» по случаю Дня рождения народного артиста России, пишет ТАСС.

По убеждению композитора выделить среди его произведений одну любимую композицию не получится.

«Это как спросить у многодетной матери: «Какой ребенок любимый?» Все любимые», — сказал Зацепин.

До этого он назвал причиной долголетия хорошую генетику. Помимо этого, композитор старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

Зацепин добавил, что сейчас мечтает создать новое произведение. На данный момент он работает над мюзиклом по мотивам фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

По словам композитора, в последнее время он полюбил создавать мюзиклы.

Зацепин написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м он удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Ранее Путин поздравил Александра Зацепина и заявил о его неповторимом почерке.

 
