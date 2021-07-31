МИД России направил ноту в МИД Украины из-за уничтожения копии Ордена ВОВ

Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины в связи с требованием властей Львова уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ потребовал у Украины выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

В ведомстве напомнили, что соответствующие обязательства закреплены, в том числе, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне, участником которого является Украина.

«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», — говорится в сообщении российского МИД.

Также в ведомстве призвали украинское руководство отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в войне, достигнутой совместными усилиями всех народов СССР.

Ранее в российском МИД прокомментировали снос последнего памятника советским солдатам во Львове.