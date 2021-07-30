Генерал ВСУ признал, что украинская армия возвращается в «страшные» 90-е

Армия Украины возвращается в 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные пособия, заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций страны генерал Сергей Кривонос.

«Ты идешь в отпуск…планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть... Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году. Я вспоминаю те страшные времена — 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату и не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: «Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят», — сказал он в эфире «Апостроф.TV».

Кривонос заявил, что в 2014 году не поверил бы, что через семь лет ситуация в армии будет такой, как сейчас. В начале июня он уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

Генерал заявил, что на Украине «утратили веру в самих себя».

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