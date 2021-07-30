В СНБО Украины утвердили новую стратегию внешней политики страны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил курс внешней политики, которая предусматривает стремление страны в НАТО и противостояние «агрессивной российской политике». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, которого цитирует РИА Новости.

«В документе четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый - обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины... Второй приоритет – противодействие агрессивной политике РФ. Третий - курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил Кулеба журналистам.

Кроме того, внешнеполитическая стратегия ставит целью продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защиту прав украинцев за рубежом и продвижение позитивного имиджа государства.

Ранее украинский генерал пообещал «отправить Россию в нокаут».