В Киеве ответили на призыв Германии включить в законодательство «формулу Штайнмайера»

Украина готова в ответ на требование Германии имплементировать «формулу Штайнмайера», вписав ее в действующее законодательство. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова.

Резников заявил, что Украина может добавить описание механизма реализации минских соглашений в текст закона о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, если это единственное условие, то Киев его выполнит.

Однако, по словам министра, такое решение не устраивает Россию и самопровозглашенные Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, которые настаивают на закреплении «формулы» как отдельного закона.

«Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать «формулу Штайнмайера» — тогда не будет ли это считаться нарушением процедур?» — резюмировал вице-премьер, адресовав этот вопрос европейским лидерам.

Ранее немецкий МИД заявил, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства, так как это позволит значительно улучшить жизнь людей на востока страны.

Порядок действий, регламентированный «формулой Штайнмайера», предполагает особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР до проведения выборов, а после того, как независимость голосования оценит ОБСЕ, он будет установлен на постоянной основе.