Зеленский подтвердил готовность вести переговоры в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам подтвердил готовность вести переговоры по вопросу урегулирования в Донбассе в нормандском формате, заявив, что возможность их проведения зависит от России, сообщает ТАСС.

«Нормандский формат» представляет собой переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участниками в переговорах выступают Россия, Германия, Франция и Украина. Объединение так назвали в связи с местом проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Переговоры были организованы 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал подключить США к «нормандскому формату», а также потребовал обсудить вопрос «Северного потока — 2» на будущей встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии.