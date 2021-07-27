Песков намерен ознакомиться с книгой, отправленной ему экс-пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков собирается ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая ранее отправила ему свою книгу с автографом, передает ТАСС.

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля.

Ранее Мендель выложила в своем Instagram видео, на котором показывает свою книгу «Каждый из нас президент», которая упакована в почтовый конверт. На почтовом бланке указывается получатель Песков и адрес администрации президента России.

9 июля стало известно, что Зеленский освободил Мендель с должности своего пресс-секретаря. На ее место был назначен телеведущий Сергей Никифоров.