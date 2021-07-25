На Украине заявили о «прозрении» у Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

По мнению Мураева, Украина должна пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом.

«Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», — сказал он.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

В заявлении отмечается, что подготовка Украины к членству в НАТО является «сверхважной государственной задачей». В указе также есть поручения правительству страны и ведомствам. В частности, кабинету министров дано поручение в течение двух месяцев оценить состояние реализации годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и принять меры по повышению их эффективности.