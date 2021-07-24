На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт

Верховная рада зарегистрировала законопроект, который предлагает лишать украинского гражданства за получение российского паспорта. Об этом сообщается на сайте парламента Украины.

Текст документа пока не обнародован, законопроект находится на рассмотрении у руководства.

22 июля стало известно о том, что Россия направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.

После официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск России в ЕСПЧ, поданный в отношении Украины. Она отметила, что ЕСПЧ должен обратить внимание на регион, в котором «погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».