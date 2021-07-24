Запад призвал стороны в Афганистане договориться о постоянном прекращении огня

США и европейские государства в совместном заявлении призвали конфликтующие стороны в Афганистане договориться об установлении постоянного и всеобъемлющего режима прекращении огня в стране до достижения финального политического урегулирования.

«Мы призываем все стороны минимизировать насилие и защитить мирных жителей, соблюдая свои обязательства по международному гуманитарному праву. Мы призываем «Талибан (организация запрещена в России)» прекратить военное наступление, а Исламскую Республику и «Талибан» конструктивно участвовать в мирном процессе. Мы подтверждаем настоятельную необходимость достижения прекращения огня для обеспечения успеха переговоров и признаем жертвы афганских сил безопасности», — говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что достижение окончательного политического урегулирования «вероятно, займет время», однако, у конфликта нет и не может быть военного решения.

Заявление было принято по итогам международной встречи, посвященной ситуации в Афганистане. В ней приняли участие спецпредставители из США, ЕС, НАТО, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Великобритании.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США., который находился там с 2001 года.

В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация президента Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Ранее США и ЕС заявили, что поддержат любую помощь и посредничество при решении афганского конфликта.