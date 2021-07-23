news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что? 21:08
Карпин дебютирует на посту тренера сборной в матче против Хорватии 21:03
Минтруда: работодатель должен уволить сотрудника при отказе от вакцинации... 21:01
Китай ввел санкции против американских политиков 20:56
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная 20:48
Радимов считает логичным назначение Карпина на пост тренера сборной России 20:46
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы 20:44
Семин — о Карпине на посту тренера сборной: у Валерия всегда имелась... 20:41
В Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной... 20:41
Салиховой жаль, что сборную России не возглавил Кунц 20:36

Генассамблея ООН возвращается в очный формат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Darren Ornit/Reuters

Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН, имеющееся в распоряжении агентства.

«Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня — делегации 1+3», — говорится в сообщении.

Уточняется, что страны, которые не смогут направить свою делегацию в Нью-Йорк, смогут выступить по видеосвязи.

Ранее управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) предупредило, что Афганистан ожидает гуманитарный кризис. Отмечается, что 65% населения Афганистана — женщины и дети, поэтому они окажутся наиболее уязвимыми слоями при предстоящем кризисе. Кроме того, подчеркивается, что число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой
Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка
Список иноагентов вырос вдвое за полгода
Минюст внес The Insider в реестр иноагентов
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу
В Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная
Новости и материалы
Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что?
Карпин дебютирует на посту тренера сборной в матче против Хорватии
Минтруда: работодатель должен уволить сотрудника при отказе от вакцинации без медотвода
Китай ввел санкции против американских политиков
Радимов считает логичным назначение Карпина на пост тренера сборной России
Семин — о Карпине на посту тренера сборной: у Валерия всегда имелась сила воли и характер
Салиховой жаль, что сборную России не возглавил Кунц
Известного хирурга обманули в Москве на два миллиона рублей
Депутат Лебедев: от показа спорта мы скатились к скандалам с Губерниевым и Бузовой
Лысаков поддержал желание прокуратуры ужесточить приговор Эдварду Билу
Адвокат Ассанжа выразил надежду на запрет на экстрадицию своего подзащитного
ВОЗ назвала вариант COVID-19, который будет доминировать в мире несколько месяцев
Команду ОКР назвали сборной России на открытии Игр в Токио
В Черногории запретили дискотеки и ввели вход в рестораны по сертификатам
«Справедливая Россия — За правду» хочет вернуть Волгограду одно из исторических названий
Журова отреагировала на непоказ по телевидению сборной Украины на открытии ОИ
В США нашли способ «уничтожить» «Северный поток — 2»
Названы регионы-антилидеры по уровню вакцинации населения
Все новости
Посадить Била: прокуроры тащат блогера-лихача за решетку
Обвинение просит назначить пранкеру Билу более суровое наказание
«Абсурдные обвинения»: что говорят по делу против Дудя о пропаганде наркотиков
Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков
Первый матч сезона: «Ростов» уступает «Динамо». LIVE
РПЛ. 1-й тур. «Ростов» — «Динамо». ОНЛАЙН
«Горбачев возражать не стал»: как советский капитан таранил эсминец США
В Москве умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины
Россия готова прокачивать газ через Украину и после 2024 года при соблюдении ряда условий
Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут
Юристы разъяснили опасность необязательного штампа о браке при сделках
«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75
Зарубежные СМИ дали оценку российскому истребителю Checkmate
«Ударила по голове, сбила очки»: на сестру Запашных подали заявление о побоях
Сотрудница «Росгосцирка» обратилась в полицию после нападения Марицы Запашной
«Зараза никуда не ушла». Регионы вводят локдауны, Москва прошла пик
Собянин заявил о прохождении Москвой пиков заболеваемости
Под угрозой каждый третий: как избежать тромбов после COVID-19
В Минздраве рассказали, кому грозят тромбозы после коронавируса
«Есть наработки». Россия будет развивать Курилы вместе с Японией
Путин рассказал о предложениях по вовлечению Японии в экономику Курил
Умнеют в утробе: поздние роды связали с хорошими оценками у детей
Ученые заметили влияние долгой беременности на успеваемость детей в учебе
Протесты против Игр, номер о смерти, яркие кимоно сборной России: лучшие фото церемонии открытия Олимпиады в Токио
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях