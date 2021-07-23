Генассамблея ООН возвращается в очный формат

Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное письмо председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН, имеющееся в распоряжении агентства.

«Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня — делегации 1+3», — говорится в сообщении.

Уточняется, что страны, которые не смогут направить свою делегацию в Нью-Йорк, смогут выступить по видеосвязи.

Ранее управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) предупредило, что Афганистан ожидает гуманитарный кризис. Отмечается, что 65% населения Афганистана — женщины и дети, поэтому они окажутся наиболее уязвимыми слоями при предстоящем кризисе. Кроме того, подчеркивается, что число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.