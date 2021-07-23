На Украине признали невозможность вступления в НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО в текущих границах. Об этом в эфире авторской программы украинского политолога Юрия Романенко заявил бывший замминистра иностранных дел страны Александр Чалый. заявил в эфире авторской программы украинского политолога Юрия Романенко.

По его словам, вступить в альянс Украина не сможет из-за своего геополитического положения.

«А если точнее сказать, то тогда совсем с другой территорией, чем та, которая у нас есть в границах 91-го года», — уточнил Чалый, добавив, что подобное положение дел связано балансом сил, а не международным правом.

Дипломат также рассказал, что Декларация о провозглашении суверенитета Украины от 1990 года была основана на двух принципах — нейтралитете и ядерном разоружении.

«Когда мы получили гарантии, мы получили гарантии пяти членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием», — уточнил Чалый, добавив, что Украине следовало соблюдать Будапештский меморандум, то есть придерживаться политики нейтралитета.

«Перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли, мы бы никогда не имели 14-го года», — продолжил он.

Однако Украина, подписав этот документ, с середины 1990-х годов начала вести политику интеграции с НАТО, резюмировал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну немедленно нужно принять в состав НАТО, так как она находится «в опасности».