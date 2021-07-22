США не угрожали Украине из-за заявлений по «Северному потоку-2»

Представитель Госдепартамента США заявил на телефонном брифинге, что Соединенные Штаты не выступали с угрозами в адрес Украины, чтобы вынудить ее воздержаться от негативных заявлений о соглашении США и Германии по «Северному потоку-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никаких угроз не было. Украина — наш партнер, а мы не угрожаем партнерам. Мы на нескольких уровнях интенсивно взаимодействовали с Украиной на протяжении всех наших дипломатических усилий, чтобы гарантировать, что Москва не сможет использовать газопровод «Северный поток-2» в качестве оружия», — сказал он.

По его словам, в результате договоренностей с Киевом были внесены некоторые изменения в американо-германское заявление по газопроводу.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о газопроводе.

Также издание Welt отмечало, что соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» стало «подарком» канцлеру ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.