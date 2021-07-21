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Германия и США опубликовали совместное заявление по «Северному потоку – 2»

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Ralph Orlowski/Reuters

Министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2».

В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Меры могут включать в себя санкции, при этом Берлин должен инициировать их принятие не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.

«Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — говорится в заявлении.

Для решения вопроса с продлением транзита газа Берлин должен назначить специального посланника.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили транзит газа через Украину и газопровод «Северный поток – 2».

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