Лукашенко назвал инцидент с самолетом Ryanair спланированной провокацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в мае текущего года, сообщает «БелТА».

«События с самолетом — это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того чтобы сделать очередные шаги для удушения Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития», — сказал глава республики.

Лукашенко также назвал фейком заявления о том, что якобы Белоруссия изменила маршрут движения самолета Ryanair. Он добавил, что Минск «извинится перед всем миром», если будет доказано обратное.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой авиакомпании Ryanair Майклом О'Лири во время визита в Ирландию и предложила поддержать подачу международного иска против режима президента республики Александра Лукашенко «по факту угона самолета».

Cамолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.