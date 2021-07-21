Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинским гражданам не ждать распада России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, такие мысли приходят в голову только недалеким людям.

«Есть хорошая пословица на этот счет: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется». Никуда она не распадется», — сказал Азаров.

Также он порекомендовал украинским политикам думать о том, как «самим не распасться», отметив, что Украина может развиваться лишь вместе с Россией.

«При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <...> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», — уточнил политик.

По мнению Азарова, причиной конфликта между двумя сторонами стал госпереворот и приход к власти руководства, превращающего из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву «справиться» с Россией.