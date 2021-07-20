Захарова отреагировала на идею заблокировать в Чехии сайт Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале статью шеф-редактора чешского новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой, в которой та призвала власти заблокировать российское новостное агентство Sputnik.

«Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят», — написала Захарова.

В опубликованной статье Говоркова перечислила пункты, которые, по ее мнению, должна иметь в своей программе партия, которая хочет прийти к власти в стране. Одним из них является разрыв отношений с Россией, а также противостояние «в гибридной войне» посредством блокировки сайта Sputnik.

Ранее сообщалось, что 37,7% граждан Чехии считают Россию угрозой безопасности их страны. Чаще всего угрозой безопасности РФ называли граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

Отношения между Прагой и Москвой резко обострились весной 2021 года, когда чешские власти обвинили Россию в организации взрыва, прогремевшего в 2014 году на военном складе в деревне Врбетице. После этого Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва в свою очередь объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.