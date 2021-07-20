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Козак: выдача Россией паспортов ДНР и ЛНР не означает включение республик в ее состав

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что решение выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как включение самопровозглашенных республик в состав страны. Об этом он сообщил в интервью Politique Internationale.

По его словам, около 470 тыс. жителей ДНР и ЛНР уже получили российский паспорт. Козак подчеркнул, что решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято «исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах».

Ранее сообщалось, что гражданами России в упрощенном порядке стали более 600 тыс. жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство страны в упрощенном порядке. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям.

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