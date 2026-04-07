Леди Гага отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Певица Леди Гага сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отменила свой канадский концерт.

Выступление должно было пройти 7 апреля в спортивном комплексе Bell Centre в Монреале. Леди Гага была вынуждена отменить шоу из-за болезни. Ей диагностировали респираторную инфекцию. Врач настоятельно порекомендовал артистке не выступать в ближайшее время, чтобы не ухудшить самочувствие.

Гага добавила, что в текущем состоянии не сможет провести качественный концерт, которого заслуживают ее фанаты.

«Я знаю, как глубоко это разочаровывает. Чувствую себя очень плохо от того, что подвела вас. Простите все, кто уже все запланировал ради этого вечера и поддерживал меня», — поделилась певица.

В декабре 2025-го журнал Rolling Stone назвал песню Леди Гаги «Abracadabra» лучшим хитом 2025 года. В остальной части рейтинга представлены другие знаменитые исполнители — Сабрина Карпентер, Кендрик Ламар, SZA и Тейлор Свифт. Все они вошли в топ-10, что ознаменовало год, отмеченный жанровым разнообразием и большой звездной силой.

В прошлом году Чаппелл Роан заняла первое место списка Rolling Stone с песней «Good Luck, Babe!».

