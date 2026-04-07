Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые раскрыли неочевидный секрет здорового питания

Conversation: отношение к ней играет ключевую роль для здоровья
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Привычное представление о здоровом питании как о строгом контроле рациона может быть ошибочным. Ученые установили, что не только состав пищи, но и отношение к ней играет ключевую роль для здоровья. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследования показывают, что чрезмерная фиксация на «правильной» еде может приводить к проблемам — например, к расстройству орторексия. При этом состоянии человек одержим идеей питаться исключительно «здорово», что негативно влияет на качество жизни и социальные связи.

По мнению исследователей, современная культура питания во многом сформировалась на фоне тревоги вокруг ожирения, которая усилилась в 1980-х годах. Однако причины лишнего веса значительно сложнее, чем просто рацион, а попытки решать проблему исключительно через ограничения в еде не дали ожидаемых результатов.

Альтернативой становится подход, известный как интуитивное питание. Он предполагает ориентацию на сигналы собственного организма — чувство голода, насыщения и потребности в определенных нутриентах.

Исследования показывают, что люди, практикующие такой подход, чаще имеют более качественный рацион, лучшее психическое состояние и более низкий индекс массы тела. Кроме того, положительный эффект дают регулярные приемы пищи и совместные трапезы.

Однако ученые отмечают, что следовать этим принципам бывает сложно. Современная среда, насыщенная доступной калорийной пищей и агрессивным маркетингом, стимулирует переедание и мешает прислушиваться к собственным ощущениям. Особенно остро эта проблема проявляется в социально уязвимых группах.

Специалисты подчеркивают, что здоровое питание — это не строгие запреты, а гибкий баланс. Важно не делить продукты на «хорошие» и «плохие», а учитывать контекст: удовольствие от еды, социальные связи и общее самочувствие.

По словам ученых, переход от контроля к осознанности может стать более эффективной стратегией. Он помогает не только улучшить рацион, но и сформировать устойчивые привычки без стресса и чувства вины.

Ранее была названа диета, на годы замедляющая старение мозга.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!