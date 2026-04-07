Препарат от диабета оказался полезен при раке простаты

Метформин, широко применяемый для лечения сахарного диабета, может снижать выраженность побочных эффектов лечения рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Майами. Результаты работы опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Ученые обнаружили, что метформин повышает уровень молекулы Lac-Phe — вещества, которое обычно образуется в организме после интенсивной физической нагрузки. Эта молекула связана с регуляцией энергетического обмена, аппетита и массы тела. При этом повышение ее уровня наблюдалось даже у пациентов, не занимающихся физической активностью.

По словам исследователей, этот эффект может быть особенно важен для мужчин, проходящих гормональную терапию при раке простаты. Такое лечение часто сопровождается выраженной усталостью, набором веса и нарушениями обмена веществ. Из-за этих побочных эффектов пациентам бывает сложно поддерживать регулярную физическую активность.

Как показало исследование, метформин способен частично воспроизводить некоторые метаболические эффекты, обычно возникающие после тренировок. За счет этого препарат может помогать поддерживать энергетический баланс и снижать негативные метаболические последствия терапии.

Авторы подчеркивают, что метформин не заменяет физические упражнения и не действует напрямую на опухоль. Однако он может поддерживать общее состояние организма и метаболическое здоровье пациентов во время лечения.

По мнению ученых, такие эффекты способны улучшить переносимость терапии и качество жизни людей с раком простаты. В дальнейшем исследователи планируют подробнее изучить роль молекулы Lac-Phe и возможность использования метформина как вспомогательного средства в онкологическом лечении.

