В Пермский край направили спецкомиссию из-за подростка, напавшего с ножом на учителя

Минпросвещения: в Пермский край направлены специалисты по поручению Кравцова
Специальная комиссия направлена в Пермский край по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова после инцидента с учительницей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, передает ТАСС.

«По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, их родителей, педагогов школы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 7 апреля на крыльце образовательного учреждения. Как рассказал губернатор, подросток ранил учительницу ножом. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, его мотивы устанавливаются.

По данным ТАСС, школьник, ударивший учительницу, имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. В Telegram-канале Baza сообщили, что девятиклассник мог напасть на классного руководителя из-за проблем с учебой.

Ранее подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле.

 
