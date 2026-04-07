Джиган может продать полученный после развода семейный особняк за 270 млн рублей

Риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что Джиган сможет хорошо заработать, если решит продать семейный дом, доставшийся ему после развода. По ее подсчетам, сделку можно заключить на 270 млн рублей.

Эксперт в сфере недвижимости отметила, что Новорижское направление, где располагается особняк, является одним из самых востребованных. По соглашению с Оксаной Самойловой, рэперу принадлежит трехэтажный дом более 1200 кв.м. и участок 22 соток.

«Это редкий по масштабу объект даже для премиального загородного рынка. Если ориентироваться на текущие предложения в самом поселке и соседних премиальных проектах на Новой Риге, то реалистичная цена продажи такого дома может находиться в диапазоне 230–270 млн рублей. При этом многое зависит не только от локации, но и от состояния дома, архитектуры и интерьера», — поделилась риелтор.

Самойлова в соцсетях делилась, что сделала ремонт в доме перед разводом, и даже показывала его нынешнее состояние. Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле — светлые пространства, встроенная архитектурная подсветка, панорамные окна, крупноформатный камень и натуральные материалы. Риелтор подчеркнула, что такой дизайн на сегодняшний день является наиболее ликвидным.

Также Юсова назвала преимуществом дома эксплуатируемую кровлю с садом. По ее словам, подобные решения редко встречаются на загородном рынке.

«Однако главная особенность объекта — его масштаб. Дома площадью более 1000 кв.м. всегда относятся к узкому сегменту рынка. Сегодня многие покупатели предпочитают более компактные и функциональные резиденции примерно 400–700 кв.м., поэтому потенциальных покупателей на такие дома меньше. На практике это означает, что даже при хорошем ремонте и удачном расположении срок продажи подобного особняка обычно составляет от 7 месяцев до года, а если цена будет завышена — экспозиция может растянуться и дольше», — рассказала риелтор.

Продажу семейного дома звезд пользователи начали обсуждать в сети после развода блогерши и рэпера. Некоторые поклонники уверены, что Джиган не будет жить один в трехэтажном особняке, поэтому захочет от него избавиться. Однако сам артист никаких заявлений по этому поводу пока не делал.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что получает хейт после развода.