Распространенная пряность оказалась защитником от воспаления

RJPM: ванилин может защищать клетки от воспалительных повреждений
Ванилин — основной биоактивный компонент ванили — может защищать клетки от окислительного стресса и снижать воспалительные процессы в организме. Это показал научный обзор, опубликованный в журнале Romanian Journal of Preventive Medicine (RJPM).

По данным ученых, ванилин способен сокращать повреждение клеток, вызванное активными формами кислорода, и поддерживать антиоксидантную защиту организма. Окислительный стресс и хроническое воспаление считаются ключевыми механизмами развития многих патологий, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и некоторые формы рака.

В обзоре также приводятся результаты доклинических исследований, в которых ванилин и экстракты растения Vanilla planifolia демонстрировали потенциальные противораковые, антидиабетические, кардиозащитные и нейропротективные свойства. В экспериментах эти вещества снижали уровень окислительного повреждения клеток и влияли на сигнальные пути, связанные с воспалением.

Кроме того, в отдельных работах ванилин проявлял антимикробную активность и рассматривался как компонент материалов для заживления ран. Однако исследователи подчеркивают, что большинство имеющихся данных получено в экспериментах на клетках и животных. Поэтому говорить о доказанном лечебном эффекте ванилина у людей пока рано — для этого необходимы клинические исследования.

