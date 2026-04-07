Ученые заявили о перенаселении Земли

Численность человечества превысила уровень, который планета может устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли ученые в статье Environmental Research Letters (ERL).

В работе использовалась концепция «несущей способности». Этот показатель позволяет определить, сколько людей может существовать, чтобы не истощать природные ресурсы. По оценкам ученых, в современных реалиях оптимальная численность населения не должна превышать 2,5 млрд человек. В то время как сейчас на Земле проживает уже более 8 млрд человек, что указывает на значительный разрыв между возможностями планеты и текущей нагрузкой.

По словам специалистов, быстрый рост населения стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива. Это временно увеличило доступность ресурсов и позволило людям обеспечить более высокий уровень жизни. Однако этот эффект не является устойчивым, поскольку зависимость от таких источников энергии одновременно усиливает экологические проблемы, в том числе влияет на климат.

По прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия рост населения Земли замедлится, но не остановится. Во второй половине XXI века пик может составить около 11–12 млрд человек, считают исследователи. С увеличением численности людей давление на природные системы будет только усиливаться, что может привести к росту глобальной нестабильности.

