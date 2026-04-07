Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые заявили о перенаселении Земли

ERL: численность человечества превысила возможности планеты
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Численность человечества превысила уровень, который планета может устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли ученые в статье Environmental Research Letters (ERL).

В работе использовалась концепция «несущей способности». Этот показатель позволяет определить, сколько людей может существовать, чтобы не истощать природные ресурсы. По оценкам ученых, в современных реалиях оптимальная численность населения не должна превышать 2,5 млрд человек. В то время как сейчас на Земле проживает уже более 8 млрд человек, что указывает на значительный разрыв между возможностями планеты и текущей нагрузкой.

По словам специалистов, быстрый рост населения стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива. Это временно увеличило доступность ресурсов и позволило людям обеспечить более высокий уровень жизни. Однако этот эффект не является устойчивым, поскольку зависимость от таких источников энергии одновременно усиливает экологические проблемы, в том числе влияет на климат.

По прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия рост населения Земли замедлится, но не остановится. Во второй половине XXI века пик может составить около 11–12 млрд человек, считают исследователи. С увеличением численности людей давление на природные системы будет только усиливаться, что может привести к росту глобальной нестабильности.

Ранее ученые зафиксировали резкое снижение уровня пресной воды в мире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!