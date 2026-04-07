Подросток, напавший на учительницу в Добрянке, озвучивал свои планы знакомым

Школьник, напавший на учительницу в Добрянке, говорил о своих планах знакомым, но они не поверили в серьезность его намерений. Об этом приятель девятиклассника рассказал 59.RU.

«Он упомянул, что хочет зарезать ножом завуча или учителя. Он это в шутку вывернул. Мы его спросили: «Это что, прикол?». Он ответил: «Да». И еще вдобавок улыбался», — сказал собеседник издания.

По его словам, этот разговор произошел около двух недель назад, и тогда девятиклассник вел себя как обычно. При этом знакомые вспоминают, что ранее юноша хвастался охотничьим ножом и заявил, что хочет закинуть взрывчатку в окно директора.

7 апреля девятиклассник напал на учителя русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке и нанес ей ножевые ранения. Как говорят очевидцы, он ударил ее три раза в шею, два — в живот и один — в спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Mash пишет, что школьник был недоволен тем, что из-за неуспеваемости его не допустили к ОГЭ. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как написал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее во всех образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.