Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Подросток, напавший на учительницу в Добрянке, озвучивал свои планы знакомым

Школьник, изрезавший учительницу ножом, хвастался оружием перед знакомыми
Shutterstock

Школьник, напавший на учительницу в Добрянке, говорил о своих планах знакомым, но они не поверили в серьезность его намерений. Об этом приятель девятиклассника рассказал 59.RU.

«Он упомянул, что хочет зарезать ножом завуча или учителя. Он это в шутку вывернул. Мы его спросили: «Это что, прикол?». Он ответил: «Да». И еще вдобавок улыбался», — сказал собеседник издания.

По его словам, этот разговор произошел около двух недель назад, и тогда девятиклассник вел себя как обычно. При этом знакомые вспоминают, что ранее юноша хвастался охотничьим ножом и заявил, что хочет закинуть взрывчатку в окно директора.

7 апреля девятиклассник напал на учителя русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке и нанес ей ножевые ранения. Как говорят очевидцы, он ударил ее три раза в шею, два — в живот и один — в спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Mash пишет, что школьник был недоволен тем, что из-за неуспеваемости его не допустили к ОГЭ. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как написал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее во всех образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!