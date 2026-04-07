Глава МО Италии заявил об угрозе глобальному лидерству США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera заявил, что война на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальное лидерство США.

Он выразил опасения относительно ядерной эскалации и вспомнил о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов.

«Только представьте: именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки были приемлемыми средствами для прекращения конфликта. К сожалению, мы все еще обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его получить. Мы ничему не научились», — сказал Крозетто.

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужны более смелые советники. По оценке главы МО Италии, одной из проблем в Белом доме является то, что «никто не решается противоречить боссу».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

