Власти Дагестана назвали количество пострадавших в результате наводнения

Глава республики Сергей Меликов сообщил в эфире НТВ, что в Дагестане от наводнений пострадали более 6200 человек.

«У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек», — поделился он.

По словам Меликова, пострадали примерно столько домов и частных участков. В настоящее время в регионе развернуты 55 пунктов временного размещения, в них находятся более 700 человек.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

В нескольких районах камнепады и селевые потоки перекрыли автодороги, в Махачкале обрушился трехэтажный жилой дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тысяч абонентов.

Ранее Путин поручил созвать совещание по ситуации в Дагестане.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
