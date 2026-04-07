Россиянам дали советы, как сделать кулич полезнее

Диетолог Соломатина: муку в пасхальном куличе можно заменить на цельнозерновую

Сделать пасхальный кулич менее калорийным и повысить его пищевую ценность можно, если при приготовлении заменить некоторые ингредиенты традиционного рецепта на полезные альтернативы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалист посоветовала заменить обычную муку в основе теста на цельнозерновую, такую как ржаная, гречневая или пшенная. Вместо сахара рекомендуется добавлять в выпечку фруктовое пюре из любых плодов, кроме бананов и винограда, поскольку в них содержится большое количество сахара. Также можно использовать меньше яиц, оставив только один желток и два белка.

По словам диетолога, сделать кулич полезнее получится благодаря добавлению сухофруктов, орехов и темного шоколада с высоким содержанием какао. Для того чтобы придать выпечке приятный аромат можно использовать ваниль в стручках.

Врач подчеркнула, что запахи и специи способны влиять на поведение и настроение человека.

«Запах может стимулировать выработку дофамина — нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья», — объяснила она.

Рекомендуется добавить в выпечку корицу, чтобы снизить тягу к сладкому и улучшить самочувствие.

В 2026-м стоимость набора продуктов для приготовления кулича на Пасху снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Сейчас классический кулич на сливочном масле обойдется россиянам в 148 рублей. Самым дорогим в наборе продуктов остается сливочное масло, поэтому если заменить его на растительное, то 300-граммовый кулич будет стоить 48 рублей.

