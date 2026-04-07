Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам дали советы, как сделать кулич полезнее

Диетолог Соломатина: муку в пасхальном куличе можно заменить на цельнозерновую
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сделать пасхальный кулич менее калорийным и повысить его пищевую ценность можно, если при приготовлении заменить некоторые ингредиенты традиционного рецепта на полезные альтернативы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалист посоветовала заменить обычную муку в основе теста на цельнозерновую, такую как ржаная, гречневая или пшенная. Вместо сахара рекомендуется добавлять в выпечку фруктовое пюре из любых плодов, кроме бананов и винограда, поскольку в них содержится большое количество сахара. Также можно использовать меньше яиц, оставив только один желток и два белка.

По словам диетолога, сделать кулич полезнее получится благодаря добавлению сухофруктов, орехов и темного шоколада с высоким содержанием какао. Для того чтобы придать выпечке приятный аромат можно использовать ваниль в стручках.

Врач подчеркнула, что запахи и специи способны влиять на поведение и настроение человека.

«Запах может стимулировать выработку дофамина — нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья», — объяснила она.

Рекомендуется добавить в выпечку корицу, чтобы снизить тягу к сладкому и улучшить самочувствие.

В 2026-м стоимость набора продуктов для приготовления кулича на Пасху снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Сейчас классический кулич на сливочном масле обойдется россиянам в 148 рублей. Самым дорогим в наборе продуктов остается сливочное масло, поэтому если заменить его на растительное, то 300-граммовый кулич будет стоить 48 рублей.

Ранее россиянам назвали безопасную норму яиц на Пасху.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!