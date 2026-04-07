Пять детей пострадали при ударе ВСУ по школе в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали школу в Запорожской области во время занятий

Украинские дроны атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В результате налета ранения получили пять детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что всего пострадали шесть человек — их эвакуировали в больницы.

4 апреля Балицкий заявил, что энергетические объекты в регионе подверглись массированным атакам со стороны украинских войск. Несколько сооружений получили повреждения. На этом фоне объекты здравоохранения и критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания. Без света остались около 40 тыс. абонентов, к ликвидации последствий атак привлекли 16 аварийных бригад. Балицкий уточнил, что частично восстановить электроснабжение должны в течение суток.

На следующий день под удар попала машина скорой помощи в селе Жовтневое в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В региональном минздраве уточнили, что дроны ВСУ атаковали медиков, когда они ехали на вызов к пациенту. Фельдшер и водитель не пострадали.

Ранее военные ВСУ ударили по музею в Запорожской области.