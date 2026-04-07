В Крыму выпал снег

В Крыму на Ай-Петри и Ангарском перевале выпал мокрый снег
В горной местности Республики Крым — на Ай-Петри и Ангарском перевале выпал мокрый снег. В ближайшие несколько дней из-за морозной погоды он не растает, рассказала РИА Новости начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, в регионе температура воздуха упадет до 2-4 градусов мороза, поэтому установится частичный снежный покров.

Мокрый снег также идет на Караби-яйле, но там он быстрее растает, добавила Любецкая.

До этого жителям и гостям Москвы рассказали, что в среду, 8 апреля, в столице и области прогнозируются дождь и мокрый снег. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в столичном регионе может выпасть от четырех до восьми миллиметров осадков. Примерно такое же количество осадков ожидается 9 апреля — в этот день прогнозируются снег и мокрый снег.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 апреля станет самым холодным днем в Москве и области на текущей неделе. Температура воздуха днем составит +2–4°C, а ночью опустится до 0°C.

Ранее жителям 14 регионов России пообещали погодные аномалии.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
