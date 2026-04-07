Мостовой рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Спартаку» не хватает стабильности

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что разочарован отсутствием у «Спартака» стабильности на протяжении последних лет.

«Уже несколько сезонов подряд клубу не хватает стабильности. Команда выдаёт один-два ярких отрезка за сезон, но успех всегда сменяется провалом. Так быть не должно», — заявил Мостовой.

Встреча «Спартак» — «Локомотив», которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

