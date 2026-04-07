На складе в Иркутске произошел крупный пожар

МЧС: в Удинском проезде в Иркутске загорелся склад на площади 800 квадратов

В Иркутске загорелся склад в Удинском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По информации пресс-службы ведомства, к месту происшествия выехала бригада из 32 специалистов. В тушении пожара также задействованы восемь единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время, спасатели продолжают бороться с огнем.

5 апреля на Московском проспекте в Калининграде загорелся торговый центр «Гиант». Из ТЦ эвакуировали посетителей и персонал. Площадь возгорания составляла 1 тыс. квадратных метров. Огонь распространился по обшивке фасада торгового центра и перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Позже губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека. Глава региона выезжал на место случившегося. По его данным, на месте работали семь бригад скорой помощи и 85 спасателей. Огнеборцы также использовали 17 пожарных машин.

7 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожаре на одном из складов в регионе после атаки беспилотников.

Ранее три бензовоза загорелись после взрыва под мостом через Панамский канал.