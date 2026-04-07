Дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.
7 апреля в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области школа подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В результате обстрела пострадали шесть человек — их госпитализировали.
В ночь на вторник дроны также атаковали Александровский район во Владимирской области. Один из БПЛА попал в двухквартирный жилой дом. После этого в здании произошел пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, пятилетняя девочка единственная из всей семьи выжила при ударе.
Ранее в ДНР почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ.