Дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области

В Запорожской области атаковали скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе

Украинский беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.

7 апреля в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области школа подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В результате обстрела пострадали шесть человек — их госпитализировали.

В ночь на вторник дроны также атаковали Александровский район во Владимирской области. Один из БПЛА попал в двухквартирный жилой дом. После этого в здании произошел пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, пятилетняя девочка единственная из всей семьи выжила при ударе.

