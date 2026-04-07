В Госдуме посоветовали Трампу «выдохнуть»

Заявившему о желании возглавить Венесуэлу президенту США Дональду Трампу стоит «выдохнуть», такая риторика никак не красит американского лидера. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«[Трампу стоит] выдохнуть. Я посоветовал бы ему и, в общем, чуть-чуть понять, что он не на митинге сторонников MAGA где-нибудь в южных штатах, он все-таки президент Соединенных Штатов и глава государства. В общем, такие заявления его, безусловно, не красят. Бургеры и кола — это, конечно, хорошо, но дипломатия требует иной риторики», — подчеркнул он.

Милонов добавил, что сегодня Трамп «так себя ведет по отношению к другим странам, а завтра другие страны будут вести себя так по отношению к нему».

7 апреля Трамп заявил о желании возглавить Венесуэлу после окончания его полномочий на посту президента США.
Глава Белого дома заявил, что он быстро осваивает языки. Он выразил уверенность, что изучение испанского языка, который считается официальным в Венесуэле, не займет у него много времени.

Ранее в Совфеде назвали «поверхностными» решения Трампа.

 
