В Пермском крае после нападения на учительницу возбудили дело о халатности

СК: дело о халатности завели после нападения школьника на учительницу в Добрянке

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения девятиклассника на учительницу в Пермском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных <...> ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что после происшествия также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным ведомства, в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Центральный аппарат СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

7 апреля на крыльце школы №5 в Добрянке в Пермском крае ученик девятого класса напал на учительницу русского языка и литературы. Подросток нанес женщине ножевые ранения, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что спасти преподавателя не удалось.

Нападавший был задержан. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью и состоял на учете в полиции. Как написал Telegram-канал Baza, школьник угрожал сверстникам и мог на людях начать биться головой об стену. Одноклассники не раз жаловались на его странное поведение.

Ранее сообщалось, что подвергшаяся нападению жительница Добрянки была победительницей конкурса «Учитель года».