ChatGPT помог девушке выявить у нее редкое заболевание

Daily Star: ChatGPT помог девушке диагностировать у нее спастическую параплегию
Фиби Тесорьер из Кардиффа смогла выяснить причину своего тяжелого состояния с помощью чат-бота ChatGPT после того, как врачи в течение нескольких лет списывали ее симптомы на тревожность, пишет Daily Star.

Девушка обратилась к ИИ, когда ее состояние начало стремительно ухудшаться. Среди симптомов были скованность ног, слабость мышц и выпадение волос. После того как Фиби ввела данные в ChatGPT, система предположила редкое наследственное заболевание — наследственную спастическую параплегию.

С результатами своего исследования девушка обратилась к терапевту и настояла на генетическом тестировании. Анализы подтвердили диагноз: у Фиби выявили сложную квадриплегическую форму наследственной спастической параплегии — крайне редкое заболевание, которое постепенно поражает мышцы всех конечностей.

По словам Фиби, до этого ей на протяжении четырех лет ставили ошибочные диагнозы, среди которых были тревожное расстройство и паралич Тодда — временная скованность конечностей после судорог.

«Это был очень горько-сладкий момент. С одной стороны, я наконец получила ответ и поняла, что со мной происходит. С другой — это диагноз, который полностью меняет жизнь», — рассказала Тесорьер.

Заболевание прогрессирует, и сегодня оно уже затрагивает не только ноги, но и руки. Из-за этого девушка была вынуждена оставить работу учителем для детей с особыми потребностями.

Сейчас сестра Фиби, 32-летняя Ясмин, организовала сбор средств на специализированную инвалидную коляску, которая поможет поддерживать позвоночник и сохранить самостоятельность девушки.

Ранее мужчина лечился по советам ChatGpt и в итоге оказался в больнице.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
