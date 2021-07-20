Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отберет Крым у России за год. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Facebook.

Экс-глава государства по случаю исламского праздника Курбан-байрам обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам».

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», — написал Порошенко.

При этом он добавил, что уже через год мусульмане смогут отмечать этот праздник в Крыму якобы уже в составе Украины.

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — отметил Порошенко.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.