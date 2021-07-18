МВД Украины заявило о нападении на пограничников на границе с Россией

На украинских пограничников в Сумской области напали на государственной границе с Россией, двое получили телесные повреждения. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. Причастные к преступлению люди находятся в розыске.

После инцидента охрана государственной границы была усилена, на место происшествия направили главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну на границе с Молдавией российскую актрису дубляжа. Причиной для этого стала ее поездка в Крым.